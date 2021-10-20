В Одесі – катастрофічна ситуація з киснем для дітей, хворих на Covid-19. А таких у місті вже багато. Зі 140 дитячих ліжок сьогодні зайняті 74. У відділенні вже є малюки навіть 5 місяців від народження.

Директор благодійного фонду Корпорація Монстрів Катерина Ножевнікова написала на своїй сторінці у Facebook, що не збиралася відкривати збір коштів на Covid-19, оскільки тягнути цю тему постійно неможливо, та й населення могло б себе убезпечити. Але обставини склалися інакше.

– Ну що, буде збір, – написала Катерина Ножевнікова. – Я обіцяла, що не буду відкривати жодного збору на Covid-19. Ми досі допомагаємо стаціонарам із залишків наших запасів (а ми дуже запасливі). Але лікарів шкода.

У лікарів немає іншого виходу, вони працюють і рятують всіх. Навіть тих, хто опинився на лікарняному ліжку через власну безвідповідальність.

– А забезпечення стаціонарів погане, – зазначила Ножевнікова. – Зараз буде збір для дітей, які хворіють на Covid-19. Так, на жаль, деякі з них уже на кисні.

Потрібні два апарати високопоточної оксигенації. Вартість одного – 199 600 грн.

Але якщо ми зберемо хоча б на один – буде круто.

Кошти для придбання апаратів оксигенації для одеських дітей можна перерахувати на карту Приватбанку:

“Дихай” Карта Приватбанку

5169 3305 1989 2993

Ножевнікова Катерина (директор)

Для переказів з інших банків реквізити:

БФ “Корпорація Монстрів” код 41569293, IBAN: UA58 328704 00000 26008054206571, в ПАТ КБ “Приватбанк” МФО 328704

Призначення платежу: кисень дітям.

Джерело: Катерина Ножевнікова