Чтобы избежать дальнейшего участия в боевых действиях и вернуться после лечения домой, российские солдаты массово обращаются с придуманными болезнями в медучреждения Мелитополя.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской военной администрации.

— Чаще всего россияне жалуются на проблемы с позвоночником якобы в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения, — говорится в сообщении.

Как сообщает мелитопольское издание Суббота плюс, вчера, 14 мая, в больницу поступило 40 оккупантов с огнестрельным ранением конечностей. Одна из вероятных версий — самострел из-за неумелого обращения с оружием.

Как стало известно ранее, российское командование в Каменке Пологовского района Запорожской области отправляют своих подчиненных, которые отказались участвовать в боевых действиях, в импровизированную тюрьму, обустроенную оккупантами в помещении местного училища.

Источник: Запорожская ОВА

Фото: Запорожская ОВА