Щоб уникнути подальшої участі в бойових діях і повернутися після лікування додому, російські солдати масово звертаються з придуманими хворобами в медустанови Мелітополя.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької військової адміністрації.

– Найчастіше росіяни скаржаться на проблеми з хребтом нібито в результаті носіння бронежилетів і просять, щоб їх комісували після наданого лікування, – йдеться в повідомленні.

Як повідомляє мелітопольське видання Субота плюс, вчора, 14 травня, до лікарні надійшло 40 окупантів з вогнепальним пораненням кінцівок. Одна з ймовірних версій – самостріл через невміле поводження зі зброєю.

Як стало відомо раніше, російське командування в Кам’янці Пологівського району Запорізької області відправляють своїх підлеглих, які відмовилися брати участь у бойових діях, в імпровізовану в’язницю, облаштовану окупантами в приміщенні місцевого училища.

Джерело: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА