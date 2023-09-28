Привлечение раненых защитников к адаптивным видам спорта и развитие ветеранского сообщества является одной из главных задач Национального реабилитационного центра Незламні и общественной организации Повернись живим!

Недавно к проекту Спортивные амбассадоры присоединилось 20 ветеранов, которые имеют большой спортивный опыт, а также обладают навыками лидерства, менторства, тренерства, ораторского искусства и психологической поддержки.

Они обязались посещать лечебные учреждения и делиться своими историями восстановления и возвращения в мир спорта.

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Один из них — Павел Лучкив, ветеран Вооруженных сил Украины, завоевал золото в соревнованиях по стрельбе из лука на Іграх Нескорених.

Он посетил мероприятие, проходившее в Центре Незламні, и предоставил возможность его пациентам попробовать адаптивные виды спорта, в частности стрельбу из лука, баскетбол и велоспорт, на специальных креслах.

Ведь адаптивный спорт — это мощный инструмент для реабилитации и социализации. Амбассадоры социального проекта активно работают над организацией мероприятий для ветеранов и привлекают своих товарищей и сестер к участию во Всеукраинских соревнованиях.

Источник и фото: Незламні