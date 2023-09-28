Залучення поранених захисників до адаптивних видів спорту та розвиток ветеранської спільноти є одним з головних завдань Національного реабілітаційного центру Незламні та громадської організації Повернись живим!

Нещодавно до проєкту Спортивні амбасадори долучилось 20 ветеранів, які мають великий спортивний досвід, а також володіють навичками лідерства, менторства, тренерства, ораторського мистецтва та психологічної підтримки.

Вони зобов’язалися відвідувати лікувальні заклади та ділитися своїми історіями відновлення та повернення у світ спорту.

Зараз дивляться

Один з них – Павло Лучків, ветеран Збройних сил України, здобув золото у змаганнях зі стрільби з лука на Іграх Нескорених.

Він відвідав захід, що проходив у Центрі Незламні, та надав можливість його пацієнтам спробувати адаптивні види спорту, зокрема стрільбу з лука, баскетбол та велоспорт, на спеціальних кріслах.

Адже адаптивний спорт – це потужний інструмент для реабілітації та соціалізації. Амбасадори соціального проєкту активно працюють над організацією заходів для ветеранів та долучають своїх товаришів та сестер до участі у Всеукраїнських змаганнях.

Джерело і фото: Незламні