В Киеве врачи провели трансплантацию сердца 26-летней девушке. У нее обнаружили злокачественную опухоль сердца.

Об этом сообщил директор Института сердца Борис Тодуров в социальных сетях. По его словам, у пациентки были два новообразования в сердце: в левом желудочке и в правом предсердии.

Донором сердца для девушки стал пациент из областной больницы Киева, которого медикам спасти не удалось. Донорский орган из больницы в Институт сердца привезли посреди ночи. Бригада трансплантологов уже ждала сердце и подготовила пациентку к операции.

— Ночь, дождь и холод, все нормальные люди спят, а у нас 25-я трансплантация сердца. Молодая девушка с большой опухолью левого желудочка ждала этой операции как чуда. За последние два месяца опухоль начала активно расти. На момент операции была как кулак. Мы очень хотели ее спасти. Надеюсь, у нас получилось, – отметил Тодуров.

Операция закончилась в 3.25 ночи. Врач сообщил, что опухоль была злокачественная, но никуда не смогла прорасти.

В целом в Институте сердца провели уже 15 пересадок сердца, еще 10 трансплантаций команда трансплантологов под руководством Бориса Тодурова провела на выездах в других больницах, в том числе и во Львове.

Недавно в Ровно медики удалили огромную кисту селезенки 23-летнему парню. В целом новообразование весило 8,5 кг. Сейчас самочувствие пациента в норме. Он быстро восстанавливается и очень благодарен врачам за помощь.

Источник: Борис Тодуров