У Києві лікарі провели трансплантацію серця 26-річній дівчині. У неї виявили злоякісну пухлину серця.

Про це повідомив директор Інституту серця Борис Тодуров у соціальних мережах. За його словами, у пацієнтки були два новоутворення у серці: у лівому шлуночку та у правому передсерді.

Донором серця для дівчини став пацієнт з обласної лікарні Києва, якого медикам врятувати не вдалося. Донорський орган з лікарні в Інститут серця привезли посеред ночі. Бригада трансплантологів уже чекала на серце і підготувала пацієнтку до операції.

– Ніч, дощ і холод, всі нормальні люди сплять, а у нас 25-та трансплантація серця. Молода дівчина з великою пухлиною лівого шлуночка чекала цієї операції як дива. За останні два місяці пухлина почала активно рости. На момент операції була як кулак. Ми дуже хотіли її врятувати. Сподіваюся, у нас вийшло, – зазначив Тодуров.

Операція закінчилася о 3.25 ночі. Лікар повідомив, що пухлина була злоякісна, але нікуди не змогла прорости.

Загалом в Інституті серця провели вже 15 пересадок серця, ще 10 трансплантацій команда трансплантологів під керівництвом Бориса Тодурова провела на виїздах в інших лікарнях, зокрема й у Львові.

Нещодавно у Рівному медики видалили величезну кісту селезінки 23-річному хлопцеві. Загалом новоутворення важило 8,5 кг. Нині самопочуття пацієнта у нормі. Він швидко відновлюється та надзвичайно вдячний лікарям за допомогу.

Джерело: Борис Тодуров