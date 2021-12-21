Исследования свидетельствуют, что такая ситуация случается в 30% случаев. Причем, заявил Кузин, это наблюдается у тех, кто имел легкую форму болезни.

У тех, кто переболел коронавирусом, могут отсутствовать антитела, заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге.

“- Исследования показывают, что у трети тех, кто легко переболел Covid-19 вообще не обнаружили антител к вирусу, — сказал Кузин.

Он также отметил, что люди, которые болели коронавирусной инфекцией и затем вакцинировались, имеют более низкий риск заболеть снова.

Ученые, получив данные лабораторных исследований, пришли к выводу, что бустерная доза вакцины от Covid-19 в 37 раз повышает уровень антител и защищает от нового штаму Омікрон.

В компании Moderna заявили, что бустер вакцины мРНК-1273 в дозе 50 мкг повышает уровень антител, которые нейтрализуют Омикрон, приблизительно в 37 раз в сравнении с их уровнями до введения бустера.

Источник: Игорь Кузин