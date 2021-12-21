У тих, хто перехворів на коронавірус, антитіла можуть бути відсутніми, заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін на брифінгу.

Дослідження показують, що така ситуація відбувається у 30% випадків. Причому, заявив Кузін, це спостерігається у тих, хто мав легку форму хвороби.

– Дослідження показують, що у третини тих, хто легко перехворів на Covid-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу, – сказав Кузін.

Він також зазначив, що люди, які хворіли на коронавірусну інфекцію і потім вакцинувалися, мають нижчий ризик захворіти знову.

Вчені, отримавши дані лабораторних досліджень, дійшли висновку, що бустерна доза вакцини Covid-19 у 37 разів підвищує рівень антитіл та захищає від нового штаму Омікрон.

У компанії Moderna заявили, що бустер вакцини мРНК-1273 у дозі 50 мкг підвищує рівень антитіл, що нейтралізують Омікрон, приблизно в 37 разів у порівнянні з їхніми рівнями до введення бустера.

Джерело: Ігор Кузін