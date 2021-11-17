Наличие антител к коронавирусу, которое подтверждает тестирование, не гарантирует, что человек больше не заболеет.

Именно поэтому не следует отказываться от вакцинации против вируса.

— Выявление антител не гарантирует наличие иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации, — говорится в сообщении профильного ведомства.

По информации Минздрава, специалистам пока не удалось установить, какой уровень антител должен быть для того, чтобы гарантировать человеку защиту от инфицирования.

Кроме того, неизвестно, как долго они сохраняются в организме после перенесения болезни.

Он призывает делать прививки от коронавируса, это увеличивает шансы не инфицироваться и в случае заражения легче перенести болезнь.

В то же время делать тестирование перед иммунизацией не обязательно.

Отметим, что только тест ИФА позволяет определить наличие антител. ПЦР тестирование и анализ на антиген лишь подтверждают инфицирование.