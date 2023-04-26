В Украине заработал проект 50 солнечных больниц. В его воплощении в жизнь принимает непосредственное участие благотворительный Фонд Енергетична Дія для України.
Что это за проект и почему он сверх важен сегодня?
Второй год у нас война. Обстрелы ракетами, снарядами и сброс авиабомб нанесли энергосектору Украины значительный ущерб.
Отключения света в городах и селах прошлой зимой стали привычным явлением. Страдали все, но, бесперебойное обеспечение электроэнергией учреждений здравоохранения, без преувеличения, вопрос жизни и смерти.
— Наша цель — обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи всем пациентам, которые в ней нуждаются. Я искренне благодарю всех, кто активно приобщается и помогает нам обеспечить электропитание в медицинских учреждениях при любых условиях, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Установка солнечных электростанций с системами сохранения электроэнергии в рамках проекта 50 солнечных больниц позволит украинским медучреждениям оставаться более устойчивыми в условиях энергетического терроризма россиян и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.
Это означает, что операционные, реанимационные отделения, родильные дома получат бесперебойное энергоснабжение.
Гибридные фотоэлектрические станции, которые смонтируют в медучреждениях, состоят из солнечных панелей, инверторов и системы сохранения энергии. Такая станция минимум два-три часа может обеспечивать подачу электроэнергии.
Сейчас такое оборудование уже устанавливают в Черниговской областной детской больнице и Иванковской ЦРБ — мощностью 44,59 и 25,07 кВт соответственно.
Источник: МОЗ