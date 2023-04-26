В Украине заработал проект 50 солнечных больниц. В его воплощении в жизнь принимает непосредственное участие благотворительный Фонд Енергетична Дія для України.

Что это за проект и почему он сверх важен сегодня?

Второй год у нас война. Обстрелы ракетами, снарядами и сброс авиабомб нанесли энергосектору Украины значительный ущерб.

Отключения света в городах и селах прошлой зимой стали привычным явлением. Страдали все, но, бесперебойное обеспечение электроэнергией учреждений здравоохранения, без преувеличения, вопрос жизни и смерти.

— Наша цель — обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи всем пациентам, которые в ней нуждаются. Я искренне благодарю всех, кто активно приобщается и помогает нам обеспечить электропитание в медицинских учреждениях при любых условиях, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Установка солнечных электростанций с системами сохранения электроэнергии в рамках проекта 50 солнечных больниц позволит украинским медучреждениям оставаться более устойчивыми в условиях энергетического терроризма россиян и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Это означает, что операционные, реанимационные отделения, родильные дома получат бесперебойное энергоснабжение.

Гибридные фотоэлектрические станции, которые смонтируют в медучреждениях, состоят из солнечных панелей, инверторов и системы сохранения энергии. Такая станция минимум два-три часа может обеспечивать подачу электроэнергии.

Сейчас такое оборудование уже устанавливают в Черниговской областной детской больнице и Иванковской ЦРБ — мощностью 44,59 и 25,07 кВт соответственно.

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Источник: МОЗ