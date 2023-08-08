Система быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам RASFF проинформировала Госпродпотребслужбу в Ивано-Франковской области, что в завезенных из Перу авокадо обнаружен тяжелый металл — кадмий.

Производитель — Agro San Jacinto S.A.C.

Экспортер из Польши — RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl.

Получатель в Украине — ООО Вподобайка, г. Одесса, 65009.

Госпродпотребслужба в Ивано-Франковской области предупреждает операторов рынка, которые осуществляют оборот вышеупомянутой продукции, о необходимости изъять ее из обращения.

В течение двух рабочих дней следует письменно информировать об этом Главное управление Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области.

Такая процедура предусмотрена законом Украины Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов.

Чем опасен кадмий

Это тяжелый металл, который может вызвать переломы и деформацию костей. Кроме того, его накопление в организме приводит к поражению легочных тканей, к невозможности усвоения железа, в связи с чем развивается анемия, к нарушению работы предстательной железы.

На ранних этапах отравление незаметно — опасность может показать только лабораторный анализ.

В острой фазе отравления возникает головная боль и боль в груди, расстройства пищеварения и металлический привкус во рту. В тяжелых случаях возможна потеря сознания.

Источник: Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області