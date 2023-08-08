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Авокадо з кадмієм: в Україну завезли небезпечний фрукт з Перу

8 Серпня 2023, 17:12
Валентина Андрейко журналістка
авокадо
Джерело: Pixabay

Система швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів RASFF поінформувала Держпродспоживслужбу в Івано-Франківській області, що у завезених з Перу авокадо виявлено важкий метал – кадмій.

Виробник – Agro San Jacinto S.A.C.

Експортер з Польщі – RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl.

Отримувач в Україні – ТОВ Вподобайка, м. Одеса, 65009.

Держпродспоживслужба в Івано-Франківській області попереджає операторів ринку, які здійснюють обіг вищезазначеної продукції, про необхідність вилучити її з обігу.

Протягом двох робочих днів треба письмово інформувати про це Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області.

Така процедура передбачена законом України Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів.

Чим небезпечний кадмій

Це важкий метал, який може спричинити переломи та деформацією кісток. Крім того, його накопичення в організмі призводить до ураження легеневих тканин, унеможливлює засвоєння заліза, що загрожує у подальшому анемією та порушенням роботи передміхурової залози.

На ранніх етапах отруєння непомітне — небезпеку може показати лише лабораторний аналіз.

А от у гострій фазі отруєння виникає головний біль і біль у грудях, розлади травлення і металевий присмак у роті. У важких випадках можлива непритомність.

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Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області

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Екзотичні фрукти Отрута Перу
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