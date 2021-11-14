Австрия имеет один из самых низких показателей вакцинации против коронавируса в Европе. Правительство страны решило ввести локдаун для граждан, которые не делали Covid-прививку.

Канцлер Австрии Александр Шалленберг объявил об усилении карантина для невакцинированных людей, который начнется с понедельника, 15 ноября.

По мнению главы государства, эти меры необходимы для предотвращения перегрузки больничных учреждений.

– Мы должны повысить уровень вакцинации. Он позорно низок, — сказал канцлер Австрии во время пресс-конференции.

Люди, не прошедшие полный курс иммунизации против коронавируса, смогут выйти из дома только для посещения врача, покупки продуктов, работы или получения Covid-прививки. Невакцинированным людям уже ограничили вход в заведения питания, гостиницы, кино и музеи.

Коронавирус в Австрии

Правительство Австрии зафиксировало рост количества зарегистрированных случаев коронавируса. За прошедшие сутки на территории страны обнаружили более 13 тыс. Covid-больных.

С пятницы, 12 ноября, в отделениях интенсивной терапии в австрийских медучреждениях от коронавируса лечатся около 437 человек.

Правительство Австрии планировало усилить карантин в случае, если количество больных в отделении интенсивной терапии достигло бы 600 пациентов. Однако канцлер заявил, что ограничения введут раньше.

Австрия имеет один из самых низких показателей иммунизации против коронавируса в Западной Европе. По состоянию на 14 ноября, в Австрии вакцинировались только 65% местных жителей.