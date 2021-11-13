В Запорожье начнет курсировать автобус с мобильной бригадой медицинских работников, которые будут вакцинировать украинцев против коронавируса.

Об этом рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, для этого переоборудуют один из автобусов коммунального предприятия Запорожэлектротранс.

— Брендированный автобус по графику будет выезжать в разные районы Запорожья. Особое внимание будут уделять отдаленным уголкам нашего города, – рассказал секретарь горсовета.

Куртев отметил, что прививку украинцам будет делать мобильная бригада, а вакцинироваться против коронавируса смогут все желающие.

Карантин в Запорожье

По состоянию на 13 ноября, в Запорожской области действуют ограничения красной карантинной зоны. Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о возвращении учеников к обучению за партами в школах, где вакцинированы все работники.

По словам секретаря горсовета, с понедельника, 15 ноября, ученики 1-4 классов всех школ вернутся в обычному форматы обучения. С дистанционки вернутся также школьники 5-11 классов в учебных заведениях, в которых иммунизировались 100% работников.

По данным городского совета, речь идет о трех запорожских школах: гимназии Контакт, ЗУВК №68, начальная школа Гармония-плюс. Другие школы будут учиться в дальнейшем в дистанционном формате.