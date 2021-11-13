У Запоріжжі почне курсувати автобус з мобільною бригадою медичних працівників, які вакцинуватимуть українців проти коронавірусу.

Про це розповів секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, для цього переобладнають один з автобусів комунального підприємства Запоріжелектротранс.

– Брендований автобус за графіком виїжджатиме до різних районів Запоріжжя. Особлива увага приділятиметься віддаленим куточкам нашого міста, – розповів секретар міськради.

Куртєв зазначив, що щеплення українцям робитиме мобільна бригада, а вакцинуватися проти коронавірусу зможуть всі охочі.

Карантин у Запоріжжі

Станом на 13 листопада, у Запорізькій області діють обмеження червоної карантинної зони. Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про повернення учнів до навчання за партами у школах, де вакциновані всі працівники.

За словами секретаря міськради, з понеділка, 15 листопада, учні 1-4 класів всіх шкіл повернуться до звичайного навчання. З дистанційки повернуться також школярі 5-11 класів у навчальних закладах, в яких імунізувалися 100% працівників.

За даними міської ради, наразі йдеться про три запорізькі школи: гімназію Контакт, ЗНВК №68, початкова школа Гармонія-плюс. Інші школи навчатимуться надалі у дистанційному форматі.