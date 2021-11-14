Австрія має один з найнижчих показників вакцинації проти коронавірусу в Європі. Уряд країни вирішив запровадити локдаун для громадян, які не робили Covid-щеплення.
Канцлер Австрії Олександр Шалленберг оголосив про посилення карантину для невакцинованих людей, який розпочнеться з понеділка, 15 листопада.
На думку глави держави, ці заходи необхідні для запобігання перевантаження лікарняних закладів.
– Ми повинні підвищити рівень вакцинації. Він ганебно низький, – сказав канцлер Австрії під час прес-конференції.
Люди, які не пройшли повний курс імунізації проти коронавірусу, зможуть вийти з домівки лише для відвідування лікаря, купівлі продуктів, роботи або отримання Covid-щеплення. Невакцинованим людям вже обмежили вхід до закладів харчування, готелів, кіно та музеїв.
Коронавірус в Австрії
Уряд Австрії зафіксував зростання кількості зареєстрованих випадків коронавірусу. За минулу добу на території країни виявили понад 13 тис. Covid-хворих.
З п’ятниці, 12 листопада, у відділеннях інтенсивної терапії в австрійських медзакладах від коронавірусу лікуються близько 437 осіб.
Уряд Австрії планував посилити карантин у разі, якщо кількість хворих у відділенні інтенсивної терапії досягла б 600 пацієнтів. Однак канцлер заявив, що обмеження запровадять раніше.
Австрія має один із найнижчих показників імунізації проти коронавірусу в Західній Європі. Станом на 14 листопада, в Австрії вакцинувалися лише 65% місцевих жителів.