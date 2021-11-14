Австрія має один з найнижчих показників вакцинації проти коронавірусу в Європі. Уряд країни вирішив запровадити локдаун для громадян, які не робили Covid-щеплення.

Канцлер Австрії Олександр Шалленберг оголосив про посилення карантину для невакцинованих людей, який розпочнеться з понеділка, 15 листопада.

На думку глави держави, ці заходи необхідні для запобігання перевантаження лікарняних закладів.

– Ми повинні підвищити рівень вакцинації. Він ганебно низький, – сказав канцлер Австрії під час прес-конференції.

Люди, які не пройшли повний курс імунізації проти коронавірусу, зможуть вийти з домівки лише для відвідування лікаря, купівлі продуктів, роботи або отримання Covid-щеплення. Невакцинованим людям вже обмежили вхід до закладів харчування, готелів, кіно та музеїв.

Коронавірус в Австрії

Уряд Австрії зафіксував зростання кількості зареєстрованих випадків коронавірусу. За минулу добу на території країни виявили понад 13 тис. Covid-хворих.

З п’ятниці, 12 листопада, у відділеннях інтенсивної терапії в австрійських медзакладах від коронавірусу лікуються близько 437 осіб.

Уряд Австрії планував посилити карантин у разі, якщо кількість хворих у відділенні інтенсивної терапії досягла б 600 пацієнтів. Однак канцлер заявив, що обмеження запровадять раніше.

Австрія має один із найнижчих показників імунізації проти коронавірусу в Західній Європі. Станом на 14 листопада, в Австрії вакцинувалися лише 65% місцевих жителів.