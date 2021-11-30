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Балка весом больше тонны расплющила голень: в Днепре спасли ногу молодому мужчине

30 ноября 2021, 19:24
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хирурги
Источник: Depositphotos

В Днепропетровской областной клинической больнице имени И.И. Мечникова хирурги спасли ногу молодому мужчине, хотя согласно первичному диагнозу ее следовало ампутировать выше колена. Сегодня парень уже пытается ходить без костылей.

Тарасу исполнилось 27, он был счастлив со своей семьей, воспитывал вместе с женой двух прекрасных детей, когда страшная трагедия буквально разорвала его жизнь на до и после.

В апреле 2021 года во время проведения опасных работ на одном из заводов в городе Каменское ему на ногу упала громадная металлическая балка весом больше тонны.

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Вид травмированной конечности был ужасный: рана загрязнена землей, кости торчат снаружи, большая кровопотеря, болевой шок…

Первоначальный диагноз медиков больницы имени И.И. Мечников прозвучал для молодого мужчины, как приговор: неполная ампутация правой конечности. Поврежденные сосуды практически не оставляли шансов спасти ногу.

Но хирург Олег Сергеев, спасший сотни рук и ног бойцам на восточном фронте, взглянув в стекленеющие глаза Тараса, пошел на риск — предложил длительную восстановительную операцию.

Мнение коллег разделились: почки пациента критически выходили из строя.

Впавший в депрессию Тарас, умолял врачей сделать все возможное. Во имя детей.

Сложнейшая микрохирургическая операция по восстановлению кровообращения длилась целый рабочий день. Фиксация кости, пересадка собственной кожи с бедра. Затем пошел отсчет сложнейшей реабилитации в течение семи месяцев.

Сегодня Тарас уже ходит без костылей, смотрит на жизнь с оптимизмом. Обнимая своих деток, говорит, что только, когда болеешь, узнаешь, кто любит тебя по-настоящему.

Источник: Сергей Рыженко

Теги
Лікарня ім. Мечникова , Операция , реабілітація , Травма
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