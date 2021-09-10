В Харькове 4-летняя девочка четверо суток в одиночестве находилась в реанимации. Врачи не пускали к ней родителей и привязывали ребенка к кровати старыми колготками.

Об этом сообщила мама девочки Дарья Токарчук в социальных сетях. По ее словам, в реанимацию Харьковской детской инфекционной больницы 4-летняя Алиса попала с двусторонним воспалением легких. Ее привезли на карете скорой с низкой сатурацией.

Врачи подсоединили маленькую пациентку к аппарату ИВЛ, а маму в реанимацию не пустили. Медики сказали ей, что посторонним находиться там нельзя, но женщина всеми способами пыталась увидеть ребенка.

— Я отказалась выписываться из больницы, и все эти 10 дней лежала в отделении. Мне важно было быть рядом, — рассказала она.

После отказа врачей Токарчук позвонила на горячую линию Минздрава, чтобы уточнить вопрос, можно ли быть вместе с ребенком в реанимации. Оператор сказал, что действительно, пребывание в реанимации с детьми — запрещено.

— Мы перешли к следующему этапу — начали просить, умолять всех знакомых и друзей, кто связан с ОДИКБ, помочь увидеть ребенка. На этом этапе мне удалось взглянуть в приоткрытую дверь и пол минуты посмотреть на ребенка, чтобы он меня не видел, — говорит мама.

Затем женщина обратилась к юристу, и он сказал, что запретить посещать ребенка в реанимации они не имеют права. Поэтому, чтобы добиться права пребывания в реанимации, нужно с юристами обратиться к руководству больницы.

— Борьба продолжалась в течение четырех дней. Когда я к ней пришла, она лежала и просто смотрела в одну точку. Не спала. Просто неподвижно лежала, — добавила она.

Мать побыла с Алисой четыре часа, и ей сказали выйти. Когда женщина вышла из палаты, то услышала крики ребенка. Она просила, чтобы ее не привязывали. Сотрудники больницы сказали Дарье, что привязывают детей, чтобы они не двигались, когда им делают капельницы.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дарья Токарчук (@daria_tokarchuk)

По ст. 287 Гражданского кодекса и ст. 6 и 64 Основы законодательства о здравоохранении и ст. 9 Конвенции ООН, родители имеют право находиться со своими детьми в реанимации.

Сейчас в Харьковской облгосадминистрации создали комиссию по расследованию этого случая. По словам председателя Харьковской ОГА Михаила Черняка, замечаний относительно лечения ребенка не возникло. Но в ближайшее время они собираются разобраться, была ли организована работа в реанимации, посещение мамы, и соответствовали ли те меры, которые были организованы в реанимационном отделении, в этом случае приказам.

Источник: Дарья Токарчук