У Харкові 4-річна дівчинка чотири доби на самоті перебувала у реанімації. Лікарі не пускали до неї батьків та прив’язували дитину до ліжка старими колготками.

Про це повідомила мама дівчинки Дар’я Токарчук у соціальних мережах. За її словами, до реанімації Харківської дитячої інфекційної лікарні 4-річна Аліса потрапила з двобічним запаленням легень. Її привезли на кареті швидкої з низькою сатурацією.

Лікарі під’єднали маленьку пацієнтку до апарату ШВЛ, а маму в реанімацію не пустили. Медики сказали їй, що стороннім перебувати там не можна, але жінка усіма способами намагалася побачити дитину.

– Я відмовилася виписуватися з лікарні, і всі ці 10 днів лежала у відділенні. Мені важливо було бути поруч, – розповіла вона.

Після відмови лікарів Токарчук зателефонувала на гарячу лінію МОЗ, щоб уточнити питання, чи можна бути разом з дитиною у реанімації. Оператор сказав, що дійсно перебування в реанімації з дітьми – заборонено.

– Ми перейшли до наступного етапу – почали просити, благати всіх знайомих і друзів, хто пов’язаний з ОДІКЛ, допомогти побачити дитину. На цьому етапі мені вдалося поглянути в прочинені двері і пів хвилини подивитися на дитину, щоб вона мене не бачила, – каже мама.

Потім жінка звернулася до юриста, і він сказав, що заборонити відвідувати дитину у реанімації вони не мають права. Тому, щоб домогтися права перебування у реанімації, потрібно з юристами звернутися до керівництва лікарні.

– Боротьба тривала протягом чотирьох днів. Коли я до неї прийшла, вона лежала і просто дивилася в одну точку. Не спала. Просто нерухомо лежала, – додала вона.

Мати побула з Алісою чотири години, і їй сказали вийти. Коли жінка вийшла з палати, то почула крики дитини. Вона просила, щоб її не прив’язували. Співробітники лікарні сказали Дар’ї, що прив’язують дітей, щоб вони не рухалися, коли їм роблять крапельниці.

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За ст. 287 Цивільного кодексу та ст. 6 і 64 Основи законодавства про охорону здоров’я та ст. 9 Конвенції ООН, батьки мають право перебувати зі своїми дітьми у реанімації.

Нині у Харківській облдержадміністрації створили комісію із розслідування щодо цього випадку. За словами голови Харківської ОДА Михайла Черняка, зауважень щодо лікування дитини не виникло. Але найближчим часом вони збираються розібратися, чи була організована робота в реанімації, відвідування мами, та чи відповідали ті заходи, які були організовані в реанімаційному відділенні, у цьому випадку наказам.

Джерело: Дар’я Токарчук