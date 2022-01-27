Сегодня, 27 января, в Великобритании наконец отказались практически от всех ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Столь решительный шаг стал возможен благодаря кампании вакцинации бустерными дозами, которая охватила практически всю страну.

Как уже сообщалось, с 19 января в Британии было снято требование соблюдения социальной дистанции. Затем, 20 января, учащимся школ разрешили присутствовать в учебных заведениях без защитных масок.

Сегодня, 27 января, практически утратят свою силу и Covid-сертификаты, которые ранее были обязательны при посещении общественных мест. Правда, масочный режим в закрытых помещениях еще действует.

— Вакцины и тестирование обеспечили нам один из самых высоких в Европе уровень защиты, позволяющий теперь вернуться к плану А и вернуть больше свободы, — заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

Он отметил, учась жить с вирусом, мы должны понимать, что он пока никуда не делся. И вакцинация остается одной из приоритетных задач человечества.

Источник: Sky News