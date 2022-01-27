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Без дистанции и масок: в Великобритании сняли почти все Covid-ограничения

27 января 2022, 12:48
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
коронавирус
Источник: Depositphotos

Сегодня, 27 января, в Великобритании наконец отказались практически от всех ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Столь решительный шаг стал возможен благодаря кампании вакцинации бустерными дозами, которая охватила практически всю страну.

Как уже сообщалось, с 19 января в Британии было снято требование соблюдения социальной дистанции. Затем, 20 января, учащимся школ разрешили присутствовать в учебных заведениях без защитных масок.

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Сегодня, 27 января, практически утратят свою силу и Covid-сертификаты, которые ранее были обязательны при посещении общественных мест. Правда, масочный режим в закрытых помещениях еще действует.

— Вакцины и тестирование обеспечили нам один из самых высоких в Европе уровень защиты, позволяющий теперь вернуться к плану А и вернуть больше свободы, — заявил министр здравоохранения Саджид Джавид.

Он отметил, учась жить с вирусом, мы должны понимать, что он пока никуда не делся. И вакцинация остается одной из приоритетных задач человечества.

Источник: Sky News

Теги
Адаптивний карантин , Вакцинация , Великобритания , Коронавирус Covid-19
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