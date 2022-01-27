Сьогодні, 27 січня, у Великій Британії нарешті відмовилися практично від усіх обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусної інфекції. Такий рішучий крок став можливий завдяки кампанії вакцинації бустерними дозами, яка охопила практично всю країну.

Як вже повідомлялося, з 19 січня в Британії було знято вимогу дотримання соціальної дистанції. Потім, 20 січня, учням шкіл дозволили бути присутніми в навчальних закладах без захисних масок.

Сьогодні, 27 січня, практично втратять свою силу і Covid-сертифікати, які раніше були обов’язкові при відвідуванні громадських місць. Правда, масковий режим в закритих приміщеннях ще діє.

– Вакцини і тестування забезпечили нам один з найвищих в Європі рівнів захисту, що дозволяє тепер повернутися до плану А і повернути більше свободи, – заявив міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.

Він зазначив, навчаючись жити з вірусом, ми повинні розуміти, що він поки нікуди не подівся. І вакцинація залишається одним з пріоритетних завдань людства.

Джерело: Sky News