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Без дистанції і масок: у Великій Британії зняли майже всі Covid-обмеження

27 Січня 2022, 12:48
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Сьогодні, 27 січня, у Великій Британії нарешті відмовилися практично від усіх обмежень, пов’язаних з пандемією коронавірусної інфекції. Такий рішучий крок став можливий завдяки кампанії вакцинації бустерними дозами, яка охопила практично всю країну.

Як вже повідомлялося, з 19 січня в Британії було знято вимогу дотримання соціальної дистанції. Потім, 20 січня, учням шкіл дозволили бути присутніми в навчальних закладах без захисних масок.

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Сьогодні, 27 січня, практично втратять свою силу і Covid-сертифікати, які раніше були обов’язкові при відвідуванні громадських місць. Правда, масковий режим в закритих приміщеннях ще діє.

– Вакцини і тестування забезпечили нам один з найвищих в Європі рівнів захисту, що дозволяє тепер повернутися до плану А і повернути більше свободи, – заявив міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.

Він зазначив, навчаючись жити з вірусом, ми повинні розуміти, що він поки нікуди не подівся. І вакцинація залишається одним з пріоритетних завдань людства.

Джерело: Sky News

Теги
Адаптивний карантин , Вакцинація , Велика Британія , Коронавірус Covid-19
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