Свыше 20 украинцев, восемь взрослых и 15 детей, госпитализированы с симптомами отравления из центра беженцев в Глухолазах Опольского воеводства в Польше.

Отмечается, что симптомы наши соотечественники почувствовали вечером в пятницу, 25 ноября. В больнице рассказывают, что данных лабораторных исследований еще нет, однако все указывает на пищевое отравление.

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— Детей привезли к нам в больницу. Сейчас у меня трое пациентов в детском отделении и четверо в инфекционном. Их состояние можно оценить как хорошее, — отмечает директор больницы в Нисе Норберт Крайчи.

Однако медики не исключают варианта, что отравление может иметь вирусный характер, ведь у одного из пациентов обнаружили симптомы норовируса. Об этом рассказал польский воевода Славомир Клосовский.

В центре для беженцев провели проверку. Во время обследования кухни и пищеблока санитарная инспекция не выявила никаких нарушений.

Источник: in Poland