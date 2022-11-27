Понад 20 українців, вісім дорослих і 15 дітей, госпіталізовані з симптомами отруєння з центру біженців в Глухолазах Опольського воєводства в Польщі.

Відзначається, що симптоми наші співвітчизники відчули ввечері в п’ятницю, 25 листопада. У лікарні розповідають, що даних лабораторних досліджень ще немає, проте все вказує на харчове отруєння.

Зараз дивляться

– Дітей привезли до нас у лікарню. Зараз у мене троє пацієнтів в дитячому відділенні і четверо в інфекційному. Їхній стан можна оцінити як хороший, – зазначає директор лікарні в Нісі Норберт Крайчі.

Однак медики не виключають варіанту, що отруєння може мати вірусний характер, адже у одного з пацієнтів виявили симптоми норовірусу. Про це розповів польський воєвода Славомир Клосовський.

У центрі для біженців провели перевірку. Під час обстеження кухні та харчоблоку санітарна інспекція не виявила жодних порушень.

Джерело: in Poland