За сутки 10 ноября 2021 года Украина стала второй в мире по количеству новых смертей от коронавируса, в стране зафиксировали 652 новых летальных случая.

В тот день хуже эпидситуация была только в России, там выявили вдвое больше смертей за сутки — 1 237. В пятерке по этому показателю оказались также США (+539), Индия (+501) и Румыния (+303).

Всего же на планете за те сутки умерли 6 946 человек. За время пандемии вирус унес жизни более 5 млн жителей.

Достаточно напряженная ситуация со смертностью от коронавируса также в Польше, Мексике, Бразилии, Германии, Турции.

В то же время ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается.

За сутки 11 ноября болезнь унесла жизни 750 граждан. Общее число летальных случаев возросло до 75 607 смертей. Это значит, что Украина и дальше будет находиться в топе.

Граждан Украины призывают вакцинироваться от коронавируса, вакцина защищает от тяжелых последствий заболевания в случае заражения и вероятности смерти.

Источник: Worldometers