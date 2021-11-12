За добу 10 листопада 2021 року Україна стала другою у світі за кількістю нових смертей від коронавірусу, у країні зафіксували 652 нових летальних випадки.

У той день гіршою епідситуація була лише у Росії, там виявили удвічі більше смертей за добу – 1 237. У п’ятірці за цим показником опинилися також США (+539), Індія (+501) та Румунія (+303).

Загалом же на планеті за ту добу померли 6 946 людей. За час пандемії вірус забрав життя понад 5 млн жителів.

Доволі напружена ситуація зі смертністю від коронавірусу також у Польщі, Мексиці, Бразилії, Німеччині, Туреччині.

Водночас ситуація з коронавірусом в Україні не поліпшується.

За добу 11 листопада хвороба забрала життя 750 громадян. Загальна кількість летальних випадків зросла до 75 607 смертей. Це означає, що Україна й надалі перебуватиме у топі.

Громадян України закликають вакцинуватися від коронавірусу, вакцина захищає від важких наслідків захворювання у разі зараження та ймовірності смерті.

Джерело: Worldometers