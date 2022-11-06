Чиновники здравоохранения Китая в субботу, 5 ноября, на пресс-конференции заявили, что власть будет и дальше непоколебимо придерживаться своей политики нулевого уровня Covid-19, которая включает в себя блокировку, карантин и тщательное тестирование.

Сообщается, что объявление последовало за спекуляциями, появившимися в течение нескольких дней, о том, что власти рассматривают возможность изменения политики Covid-сдерживания, которая замедлила экономический рост и внесла хаос в повседневную жизнь китайцев.

Смерть трехлетнего мальчика в изолированном жилом комплексе вызвала растущее недовольство антивирусным контролем и вызвала слухи об изменении политики.

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Отмечается, что разговоры о послаблениях на прошлой неделе сплотили фондовые рынки Китая, и инвесторы, как и общественность, ухватились за любые намеки на перемены.

Но вчера официальный представитель по борьбе с болезнями Ху Сян из национальной комиссии здравоохранения Китая заявила, что ограничения были совершенно правильными и представляли собой наиболее экономичную и эффективную политику для нации.

По словам чиновников, они начнут настаивать на увеличении вакцинации пожилых людей, отметив, что, хотя 86,4% граждан в возрасте 60 лет и старше полностью вакцинированы, люди в возрасте 80 лет и старше недостаточно активно прошли вакцинацию и ревакцинацию.

Сообщается, что в минувшую пятницу Китай сообщил о 3 837 новых случаях заражения Covid-19 по всей стране, из которых 657 были симптоматическими, что немного ниже шестимесячного максимума в 4 045 новых случаев заражения, о которых сообщалось днем ранее.

Считается, что в Китае насчитывается около 200 блокировок, самые суровые и самые продолжительные из них — в высоко секьюритизированных регионах.