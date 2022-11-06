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Блокування, карантин, тестування: Китай не має наміру послабляти жорсткі Covid-обмеження

6 Листопада 2022, 10:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
китай
Джерело: Depositphotos

Чиновники охорони здоров’я Китаю в суботу, 5 листопада, на прес-конференції заявили, що влада буде і далі непохитно дотримуватися своєї політики нульового рівня Covid-19, яка включає в себе блокування, карантин і ретельне тестування.

Повідомляється, що оголошення послідувало за спекуляціями, що з’явилися протягом декількох днів, про те, що влада розглядає можливість зміни політики Covid-стримування, яка сповільнила економічне зростання і внесла хаос в повсякденне життя китайців.

Смерть трирічного хлопчика в ізольованому житловому комплексі викликала зростаюче невдоволення антивірусним контролем і викликала чутки про зміну політики.

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Відзначається, що розмови про послаблення минулого тижня згуртували фондові ринки Китаю, і інвестори, як і громадськість, вхопилися за будь-які натяки на зміни.

Але вчора офіційний представник по боротьбі з хворобами Ху Сян з Національної комісії охорони Ззоров’я Китаю заявила, що обмеження були абсолютно правильними і представляли собою найбільш економічну і ефективну політику для нації.

За словами чиновників, вони почнуть наполягати на збільшенні вакцинації літніх людей, зазначивши, що, хоча 86,4% громадян віком 60 років і старше повністю вакциновані, люди вікомі 80 років і старше недостатньо активно пройшли вакцинацію і ревакцинацію.

Як повідомляється, минулої п’ятниці Китай повідомив про 3 837 нових випадків зараження на Covid-19 по всій країні, з яких 657 були симптоматичними, що трохи нижче шестимісячного максимуму в 4 045 нових випадків зараження, про які повідомлялося днем раніше.

Вважається, що в Китаї налічується близько 200 блокувань, найсуворіші і найтриваліші з них — у високо сек’юритизованих регіонах.

Джерело
The Guardian
Теги
Китай Коронавірус Covid-19 статистика
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