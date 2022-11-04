В новом исследовании, опубликованном в журнале Clinical Infectious Diseases, команда ученых NHS Foundation Trust и Королевского колледжа Лондона описала, как 59-летний мужчина наконец преодолел коронавирусную инфекцию спустя более 13 месяцев или 411 дней.

Сообщается, то это стало возможным после того, как ученые проанализировали генетический код коронавируса именно этого пациента, чтобы найти правильное лечение.

Отмечается, что мужчина, у которого была ослаблена иммунная система из-за пересадки почки, заразился Covid-19 в декабре 2020 года, и его тесты оставались положительными до января 2022 года.

Сейчас смотрят

Чтобы выяснить, заражался ли пациент Covid-19 много раз или это была одна постоянная инфекция, исследователи использовали быстрый генетический анализ с технологией секвенирования нанопор.

Тест показал, что у мужчины был ранний вариант B.1, который доминировал в конце 2020 года. Поскольку речь шла о раннем Covid-варианте, пациенту предложили комбинацию моноклональных антител.

По словам ученых, это лечение больше не используется широко, потому что оно неэффективно против более новых вариантов, таких как Омикрон. Но лечение оказалось успешным в отношении этого пациента, именно потому что он боролся с вариантом более ранней фазы пандемии.

— Мы действительно думали, что он умрет, — признались позже исследователи.

Они отмечают, что противовирусные препараты пришлось вводить через назальный зонд, потому что пациент был уже так плох, что находился без сознания.

Чудесным образом он вылечился, и, возможно, теперь это путь к тому, как следует подавлять сложные коронавирусные инфекции, резюмируют ученые.