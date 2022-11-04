У новому дослідженні, опублікованому в журналі Clinical Infectious Diseases, команда вчених NHS Foundation Trust і Королівського коледжу Лондона описала, як 59-річний чоловік нарешті подолав коронавірусну інфекцію через понад 13 місяців або 411 днів.

Повідомляється, то це стало можливим після того, як вчені проаналізували генетичний код коронавірусу саме цього пацієнта, щоб знайти правильне лікування.

Зазначається, що чоловік, у якого була ослаблена імунна система через пересадку нирки, заразився на Covid-19 у грудні 2020 року, і його тести залишалися позитивними до січня 2022 року.

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Щоб з’ясувати, чи був пацієнт інфікований на Covid-19 багато разів, чи це була одна постійна інфекція, дослідники використовували швидкий генетичний аналіз з технологією секвенування нанопор.

Тест показав, що у чоловіка був ранній варіант B.1, який домінував наприкінці 2020 року. Оскільки йшлося про ранній Covid-варіант, пацієнту запропонували комбінацію моноклональних антитіл.

На думку вчених, це лікування більше не використовується широко, оскільки воно неефективне проти нових варіантів, таких як Омікрон. Але лікування виявилося успішним щодо цього пацієнта, саме тому що він боровся з варіантом більш ранньої фази пандемії.

– Ми дійсно думали, що він помре, – зізналися пізніше дослідники.

Вони відзначають, що противірусні препарати довелося вводити через назальний зонд, тому що пацієнт був такий важкий, що знаходився без свідомості.

Чудесним чином він вилікувався, і, можливо, тепер це шлях до того, як слід приборкувати складні коронавірусні інфекції, резюмують вчені.