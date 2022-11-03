Як стверджують вчені Університету Суонсі у Великій Британії, різниця в довжині пальців на лівій і правій руці людини може дати важливу інформацію про те, наскільки важко вона може перенести Covid-19.

– У період пандемії найбільш тяжкі симптоми Covid-19 проявлялися у пацієнтів літнього віку та чоловіків. Тому зниження рівня чоловічого тестостерону в більш пізньому віці може бути пов’язано з госпіталізацією, – відзначають експерти.

За їхніми словами, вважається, що інформація, пов’язана з тестостероном, міститься у відносній довжині пальців. Так, порівняно з жінками, у чоловіків 5-й (мізинець) і 4-й (безіменний) пальці довші, ніж 3-й (середній) і 2-й (вказівний).

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Ці співвідношення часто різняться для правої та лівої руки, і такі відмінності можуть містити інформацію про тестостерон та тяжкість перебігу Covid-19.

– Є надія, що розуміння таких зв’язків може призвести до збільшення нашої здатності точно ідентифікувати групи ризику, – зазначає автор дослідження професор Джон Меннінг.

За його словами, такі висновки випливають з результатів дослідження, опублікованого на початку цього року, яке вивчало тяжкість Covid-19 та його зв’язок із низьким рівнем тестостерону та, можливо, високим рівнем естрогену як у чоловіків, так і у жінок.

Джон Меннінг також зазначає, що госпіталізація найбільш поширена серед літніх людей і чоловіків, але є багато літніх чоловіків, у яких спостерігаються легкі симптоми Covid-19.

І навпаки, молодий вік і жіноча стать не гарантують легких симптомів захворювання. Таким чином дослідження може допомогти виявити тих, хто піддається найбільшому ризику госпіталізації в різних вікових групах, констатує вчений.