Как утверждают ученые Университета Суонси в Великобритании, разница в длине пальцев на левой и правой руке человека может дать важную информацию о том, насколько тяжело он может перенести Covid-19.

— В период пандемии наиболее тяжелые симптомы Covid-19 проявлялись у пациентов пожилого возраста и мужчин. Поэтому снижение уровня мужского тестостерона в более позднем возрасте может быть связано с госпитализацией, — отмечают эксперты.

По их словам, считается, что информация, связанная с тестостероном, содержится в относительной длине пальцев. Так, по сравнению с женщинами у мужчин 5-й (мизинец) и 4-й (безымянный) пальцы длиннее, чем 3-й (средний) и 2-й (указательный).

Эти соотношения часто различаются для правой и левой руки, и такие различия могут содержать информацию о тестостероне и тяжести течения Covid-19.

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— Есть надежда, что понимание таких связей может привести к увеличению нашей способности точно идентифицировать группы риска, — отмечает автор исследования профессор Джон Мэннинг.

По его словам, такие выводы следуют из результатов исследования, опубликованного ранее в этом году, в котором изучалась тяжесть Covid-19 и его связь с низким уровнем тестостерона и, возможно, высоким уровнем эстрогена как у мужчин, так и у женщин.

Джон Мэннинг также отмечает, что госпитализация наиболее распространена среди пожилых людей и мужчин, но есть много пожилых мужчин, у которых наблюдаются легкие симптомы Covid-19.

И наоборот, молодой возраст и женский пол не гарантируют легких симптомов заболевания. Таким образом исследование может помочь выявить тех, кто подвергается наибольшему риску госпитализации в разных возрастных группах, констатирует ученый.