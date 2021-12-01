56-летнему Виктору Бабию более двух месяцев назад впервые в Украине осуществили трансплантацию легких. Теперь он приехал в больницу на плановый осмотр.

Об этом сообщили в Клинической больнице скорой медицинской помощи города Львова. Сейчас мужчина без одышки поднимается по лестнице и встречает жену после работы.

Хотя еще в сентябре этого года даже несколько метров из комнаты в кухню были для него испытанием, как и каждый вздох. Более 10 лет Виктор имел хроническую болезнь легких, последние четыре года почти не выходил из квартиры.

Его жизнь зависела от кислородного концентратора и без трансплантации он не имел никаких шансов. Необходимую операцию удалось провести во Львовской больнице скорой медицинской помощи. 27 октября мужчину выписали из больницы.

— Не бегаю, но нормально хожу и дышу. Это гораздо лучше, чем когда я был привязан к квартире и кислороду, — рассказал Виктор.

Мужчина очень благодарен врачам, которым удалось сделать трансплантацию легких и семье донора, которая согласилась отдать ему орган.

По словам врачей, сейчас Виктор живет обычной жизнью: ходит в магазин, думает о будущем, строит планы и ждет рождения внуков.

Источник: Клиническая больница скорой медицинской помощи города Львова

Фото: Олег Самчук