56-річному Віктору Бабію понад два місяці тому вперше в Україні здійснили трансплантацію легень. Тепер він приїхав у лікарню на плановий огляд.

Про це повідомили у Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги міста Львова. Зараз чоловік без задишки підіймається сходами та зустрічає дружину після роботи.

Хоча ще у вересні цього року навіть кілька метрів з кімнати до кухні були для нього випробуванням, як і кожен подих. Понад 10 років Віктор мав хронічну хворобу легень, останні чотири роки майже не виходив з квартири.

Його життя залежало від кисневого концентратора і без трансплантації він не мав жодних шансів. Необхідну операцію вдалося провести у Львівській лікарні швидкої медичної допомоги. 27 жовтня чоловіка виписали з лікарні.

– Не бігаю, але нормально ходжу та дихаю. Це набагато краще, ніж коли я був прив’язаний до квартири та кисню, – розповів Віктор.

Чоловік дуже вдячний лікарям, яким вдалося зробити трансплантацію легень та родині донора, яка погодилася віддати йому орган.

За словами лікарів, зараз Віктор живе звичним життям: ходить до магазину, думає про майбутнє, будує плани та очікує на народження онуків.

Джерело: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова

Фото: Олег Самчук