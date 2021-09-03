Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук обратился к землякам с призывом вакцинироваться как можно быстрее, так как в области стремительно растет заболеваемость Covid-19.

— Черновицкая область из-за стремительного роста количества больных коронавирусом находится в шаге от оранжевой зоны, — сказал глава администрации.

Во всей стране увеличивается количество больных, но Буковина по темпам выявления новых случаев Covid-19 рискует попасть в оранжевую зону, проскочив желтую.

Госслужащий сообщил, что он общался со специалистами: эпидемиологами, инфекционистами, вирусологами, которые рассказали, как проявляется опасный штамм коронавируса Дельта.

— Он начинается как обычная простуда или ОРВИ, но на 5-7 день проявляются обострения и осложнения, — отметил Сергей Осачук. — Поэтому будьте бдительны и внимательны к своему здоровью.

Председатель обладминистрации также обратился к людям с призывом вакцинироваться, а кто сделал уже первую дозу, не забыть о второй.

Школы, сказал он, должны работать, и будут открыты, если 80% учителей привьются.

— Прошу глав комитетов, глав общин и директоров учебных заведений позаботиться, чтобы школы не закрылись, а дети были в безопасности, — обратился он к общественности.

Сергей Осачук также рассказал, что вскоре в Украине, как и за рубежом, будут требовать Covid-сертификаты во время посещения ресторанов, торговых центров и т.д. Он показал свой Covid-сертификат и рассказал, как просто его можно сгенерировать в приложении Дія.

В настоящее время к сети цифровых Covid-сертификатов подключены почти 40 стран. В пограничных пунктах Львовщины менее чем за месяц проверили более 3 тыс. документов о прививках.