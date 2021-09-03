Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук звернувся до земляків із закликом вакцинуватися якнайшвидше, тому що в області стрімко зростає захворюваність на Covid-19.

– Чернівецька область через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус перебуває за крок від помаранчевої зони, – сказав голова держадміністрації.

В усій країні збільшується кількість хворих, але Буковина за темпами виявлення нових випадків Covid-19 ризикує потрапити до помаранчевої зони, перескочивши жовту.

Держслужбовець повідомив що він спілкувався із фахівцями: епідеміологами, інфекціоністами, вірусологами, які розповіли, як проявляється небезпечний штам коронавірусу Дельта.

– Він починається як звична застуда або ГРВІ, але на 5-7 день проявляються загострення та ускладнення, – наголосив Сергій Осачук. – Тому будьте пильними і уважними до свого здоров’я.

Голова обладміністрації також звернувся до людей із закликом вакцинуватися, а хто зробив уже першу дозу, не забути про другу.

Школи, сказав він, мають працювати, і будуть відкриті, якщо 80% вчителів вакцинуються.

– Прошу голів батьківських комітетів, голів громад та директорів навчальних закладів подбати, щоб школи не закрилися, а діти були у безпеці, – звернувся він до громадськості.

Сергій Осачук також розказав, що невдовзі в Україні, як і за кордоном, будуть вимагати Covid-сертифікати під час відвідування ресторанів, торговельних центрів тощо. Він показав свій Covid-сертифікат та розповів, як просто його можна згенерувати у додатку Дія.

Нині до мережі цифрових Covid-сертифікатів під’єднані майже 40 країн. У прикордонних пунктах Львівщини менш ніж за місяць перевірили понад 3 тис. документів про щеплення.