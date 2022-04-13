Мариуполь — украинский город, который больше всего пострадал от рук оккупантов. Нередко жертвами обстрелов становились дети. В связи с этим местные жители пытаются покинуть населенный пункт. Свою историю, которая закончилась серьезным ранением одной из дочерей, рассказала 36-летняя жительница Мариуполя Елена Уралова.

16 марта она вместе с двумя малолетними дочками, одна из них – 11-летняя гимнастка Милена, и их бабушкой попытались выехать из оккупированного города. За день до этого семья простояла в колонне более четырех часов, надеясь покинуть населенный пункт “зеленым коридором”, но его отменили.

Утром они вместе со знакомыми, у которых был автомобиль, в колонне с другими мариупольцами отправились на место сбора, где были все, кто желал выехать из оккупированного города. Простояли в очереди несколько часов и все же выехали.

По дороге лопнуло колесо легковой машины, которая их вывозила, в связи с этим им пришлось оставить ее и идти пешком. Их заметила семейная пара из Мариуполя, которая ехала вдвоем на автомобиле, и предложила помощь. На машине было написано “Дети”. После они подсоединились к какой-то колонне, где почти на всех машинах была такая надпись.

Проехали совсем небольшое расстояние, как за поворотом из кустов выскочили вооруженные оккупанты и открыли автоматный огонь по авто. Испуганная Елена выскочила из автомобиля и начала кричать, умолять прекратить огонь, ведь в машине — дети. В тот момент женщина не думала о своей жизни, а просто призывала не стрелять.

Елена говорит, что даже не знает, откуда взялись силы, исчез любой страх… И добавляет: наверное, так поступила бы каждая мать, защищая своих детей.

— Их стояло там много, все были с автоматами в руках, и оружие было направлено в нашу сторону… Выстрелов было много, звон разбитого стекла, звук ударов о металл машины… Сразу шок, испуг, страх. В нас стреляли без каких-либо предупреждений, — говорит женщина.

Оккупанты остановили огонь и разрешили колонне из нескольких десятков машин двигаться дальше. Елена вернулась, чтобы посмотреть, что с детьми, и увидела, что лицо 11-летней Милены окровавленное, но ребенок находился в сознании. Пуля прошла сквозь челюсть девочки.

— Обернувшись, я увидела Милену. Ранение в лицо, потому что с правой стороны у нее зияла огромная кровавая дыра. Я понимала прекрасно, что это все не шутки. И было очень страшно. Мы переворачивали ее, чтобы она кровью не захлебнулась. Это кошмар просто. Моя дочь все время находилась в сознании, когда это произошло, она была с широко открытыми глазами, полными ужаса, — делится Елена Уралова.

При этом у старшей дочери после того, как она это увидела, начался истерический крик, слезы. Она упала на колени, схватилась руками за лицо, ее всю трясло. Женщина даже не помнит, как доехали в больницу в Токмак. Там ребенку оказали первую медицинскую помощь, затем в Запорожье сделали операцию.

Пуля прошла через щеку в шею и застряла рядом с жизненно важными сосудами и нервными окончаниями. Затем ребенка держали день в медикаментозной коме, потому что операция была сложной, ребенок потерял кровь и был очень слаб.

После операции Милена уже может тихо разговаривать, но есть угроза, что не все звуки сможет произносить. Также есть проблемы с координацией движений.

Психологическое состояние девочки нестабильное, она часто плачет и боится разных звуков, сон нарушен, до подробностей помнит все происходящее: переезд, вооруженных мужчин, выскочивших из кустов и, несмотря на крики взрослых, что в машине дети, начавших стрелять. Помнит, как раненая с окровавленным лицом ехала в больницу с мамой.

Но, несмотря на травму и все пережитое, маленькая гимнастка из Мариуполя надеется, что после реабилитации и окончания войны сможет вернуться в любимый спорт, встретиться с подругами и возобновить мирную жизнь в родном Мариуполе. В течение недели Милену обещают выписать из больницы.

Источник: СТБ

Фото: архив семьи