Ученые Стэнфордского университета в США выяснили, что изменение цвета глаз младенца с возрастом зависит от… цвета глаз.

Сообщается, что в ходе научной работы велось наблюдение за 148 младенцами, почти две трети из которых родились с карими глазами, а одна пятая – с голубыми.

Отмечается, что через два года из 40 голубоглазых младенцев до двухлетнего возраста 11 имели темно-карие глаза, трое — светло-карие, а двое — зеленые. Из 77 кареглазых новорожденных почти все (73) имели карие глаза в возрасте двух лет. Таким образом, голубой цвет при рождении изменяется гораздо чаще темного.

Сейчас смотрят

Читайте также: Почему могут печь глаза и в каких случаях следует обратиться к врачу

По словам ученых, самое распространенное изменение цвета глаз младенцев – от светлого до более темного. Это происходит, как правило, в раннем детстве. И, как свидетельствуют наблюдения, цвет глаз перестает меняться до шести лет.

— Существуют параллели с изменениями цвета волос, когда вы увидите фото детей, которые были блондинами в детстве, а затем у них стали темно-каштановые волосы, когда они подросли, — отмечает профессор офтальмологии в институте Lions Eye при университете Западной Австралии Дэвид Макки.

По его словам, это происходит потому, что пигмент в наших волосах со временем может постепенно увеличиваться. Примерно то же самое происходит и с цветом глаз малышей, в которых со временем скапливается больше пигмента.

— Основным пигментом в глазах является меланин, и то, как именно он распределяется в глазах, и дает разный цвет, – говорит исследователь.

Отмечается, что большее количество меланина может иметь полезную функцию во время интенсивного солнечного света: как и в коже, пигмент обеспечивает защиту от повреждения солнцем.

А вот почему глаза некоторых детей со временем выделяют больше меланина, остается загадкой, говорит Макки.

Впрочем, по его словам, бывают ситуации, когда из-за повреждений меняется цвет именно радужной оболочки. К примеру, если в глаза попадает много крови. Но чаще всего, по словам ученого, причиной становится инфекция.

Таким образом, хотя изменения цвета глаз обычно вызывают восхищение и удивление, исследователи предостерегают внимательно за ними следить, чтобы не упустить серьезные причины.