Вчені Стенфордського університету в США з’ясували, що зміна кольору очей немовляти з віком залежить від… кольору очей.

Повідомляється, що під час наукової роботи велося спостереження за 148 немовлятами, майже дві третини з яких народилися з карими очима, а одна п’ята – з блакитними.

Зазначається, що через два роки з 40 блакитнооких немовлят до дворічного віку 11 мали темно-карі очі, троє – світло-карі, а двоє – зелені. З 77 карооких новонароджених майже всі (73) мали карі очі у віці двох років. Таким чином, блакитний колір при народженні змінюється набагато частіше темного.

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За словами вчених, найпоширеніша зміна кольору очей немовлят – від світлого до більш темного. Це відбувається, як правило, в ранньому дитинстві. І, як свідчать спостереження, колір очей перестає змінюватися до шести років.

– Існують паралелі зі змінами кольору волосся, коли ви побачите фото дітей, які були блондинами в дитинстві, а потім у них стали темно-каштанове волосся, коли вони підросли, – зазначає професор офтальмології в Інституті Lions Eye при Університеті Західної Австралії Девід Маккі.

За його словами, це відбувається тому, що пігмент у нашому волоссі з часом може поступово збільшуватися. Приблизно те ж саме відбувається і з кольором очей малюків, в яких з часом накопичується більше пігменту.

– Основним пігментом в очах є меланін, і те, як саме він розподіляється в очах, і дає різний колір, – говорить дослідник.

Зазначається, що більша кількість меланіну може мати корисну функцію під час інтенсивного сонячного світла: як і в шкірі, пігмент забезпечує захист від пошкодження сонцем.

А ось чому очі деяких дітей з часом виділяють більше меланіну, залишається загадкою, каже Маккі.

Втім, за його словами, бувають ситуації, коли через пошкодження змінюється колір саме райдужної оболонки. Наприклад, якщо в очі потрапляє багато крові. Але найчастіше, за словами вченого, причиною стає інфекція.

Таким чином, хоча зміни кольору очей зазвичай викликають захоплення і здивування, дослідники застерігають уважно за ними стежити, щоб не упустити серйозні причини.