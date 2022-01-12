Постоянное введение бустерных доз от коронавируса в перспективе не будет эффективным. Поэтому необходимо создавать новые вакцины и адаптировать старые, которые будут лучше защищать людей от новых штаммов Covid-19.

Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

— Стратегия вакцинации, основанная на повторных бустерных дозах оригинальной вакцины, вряд ли будет подходящей или стабильной, — говорится в заявлении технической консультативной группы ВОЗ.

Эксперты отметили, что компании должны работать над разработкой вакцин, которые не только будут предотвращать тяжелое течение болезни или смерти, но и также будут направлены на профилактику инфицирования и сокращать риск передачи болезни.

До тех пор, пока такие вакцины не будут произведены, компаниям стоит обновлять свои вакцины или выпускать новые, которые будут направлены на борьбу против тех штаммов, которые сейчас распространяются в мире, чтобы препараты соответствовали всем требованиям ВОЗ.

В ВОЗ добавили, что штамм коронавируса Омикрон вряд ли станет последним серьезным вариантом вируса, его эволюция будет продолжаться.

Кроме того, руководитель отдела биологических угроз здоровью и стратегии вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери сообщил, что регулярные бустерные дозы прививок от Covid-19 могут ослабить иммунную систему. Поэтому их рекомендуют делать с большими интервалами.