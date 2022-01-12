Постійне введення бустерних доз від коронавірусу у перспективі не буде ефективним. Тому необхідно створювати нові вакцини та адаптувати старі, які будуть краще захищати людей від нових штамів Covid-19.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

– Стратегія вакцинації, заснована на повторних бустерних дозах оригінальної вакцини, навряд чи буде підходящою або стабільною, – йдеться в заяві технічної консультативної групи ВООЗ.

Експерти зазначили, що компанії мають працювати над розробкою вакцин, які не лише запобігатимуть тяжкому перебігу хвороби або смерті, а й також будуть спрямовані на профілактику інфікування та скорочуватимуть ризик передачі хвороби.

До того часу, поки такі вакцини не будуть вироблені, компаніям варто оновлювати свої вакцини або випускати нові, які будуть спрямовані на боротьбу проти тих штамів, які наразі поширюються у світі, щоб препарати відповідали всім вимогам ВООЗ.

У ВООЗ додали, що штам коронавірусу Омікрон навряд чи стане останнім серйозним варіантом вірусу, його еволюція триватиме.

Крім того, керівник відділу біологічних загроз здоров’ю та стратегії вакцин Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері повідомив, що регулярні бустерні дози щеплень від Covid-19 можуть послабити імунну систему. Тому їх рекомендують робити з великими інтервалами.