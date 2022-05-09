Черновицкие медики успешно провели сложную операцию шестимесячному малышу по поводу редкой врожденной патологии. По словам хирурга, это третий случай в его 30-летней практике. В целом же подобное заболевание регистрируется один раз на несколько тысяч новорожденных.

Как сообщается, двойняшки Марк и Михаил появились на свет раньше срока, некоторое время провели в реанимации.

Впоследствии врачи заметили у старшего Марка покраснение и непонятные выделения на животе возле пупка.

— Врачи сказали, что нужно подождать несколько месяцев и тогда сделать операцию. Через полгода мы снова пришли к медикам. Все это время мы ухаживали за мальчиком, перевязывали по нескольку раз в день проблемное место, — рассказала мама мальчика Татьяна Найда.

По ее словам, благодаря хирургам их жизнь кардинально изменилась. Теперь Марк улыбается, переворачивается со спинки на животик и стал очень активным.

— Это редкая болезнь — врожденный свищ пупка. Так бывает, когда желудочно-кишечный тракт патологично сочетается маленьким каналом с пупком, — прокомментировал завотделением хирургии КНП Городская клиническая детская больница Николай Хома.

И уточняет, что в лечении ребенка принимали участие почти 40 сотрудников больницы.

Источник: Управление здравоохранения Черновицкого городского совета

Фото: Управление здравоохранения Черновицкого городского совета