Чернівецькі медики успішно провели складну операцію шестимісячному малюку з приводу рідкісної вродженої патології. За словами хірурга, це третій випадок у його 30-річній практиці. В цілому ж подібне захворювання реєструється один раз на кілька тисяч новонароджених.
Як повідомляється, двійнята Марк і Михайло з’явилися на світ раніше терміну, деякий час провели в реанімації.
Згодом лікарі помітили у старшого Марка почервоніння і незрозумілі виділення на животі біля пупка.
– Лікарі сказали, що потрібно почекати кілька місяців і тоді зробити операцію. Через пів року ми знову прийшли до медиків. Весь цей час ми доглядали за хлопчиком, перев’язували по кілька разів на день проблемне місце, – розповіла мама хлопчика Тетяна Найда.
За її словами, завдяки хірургам їхнє життя кардинально змінилося. Тепер Марк усміхається, перевертається зі спинки на животик і став дуже активним.
– Це рідкісна хвороба – вроджений свищ пупка. Так буває, коли шлунково-кишковий тракт патологічно поєднується маленьким каналом з пупком, – прокоментував заввідділенням хірургії КНП Міська клінічна дитяча лікарня Микола Хома.
І уточнює, що в лікуванні дитини брали участь майже 40 співробітників лікарні.
Джерело: Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради
Фото: Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради