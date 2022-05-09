Чернівецькі медики успішно провели складну операцію шестимісячному малюку з приводу рідкісної вродженої патології. За словами хірурга, це третій випадок у його 30-річній практиці. В цілому ж подібне захворювання реєструється один раз на кілька тисяч новонароджених.

Як повідомляється, двійнята Марк і Михайло з’явилися на світ раніше терміну, деякий час провели в реанімації.

Згодом лікарі помітили у старшого Марка почервоніння і незрозумілі виділення на животі біля пупка.

– Лікарі сказали, що потрібно почекати кілька місяців і тоді зробити операцію. Через пів року ми знову прийшли до медиків. Весь цей час ми доглядали за хлопчиком, перев’язували по кілька разів на день проблемне місце, – розповіла мама хлопчика Тетяна Найда.

За її словами, завдяки хірургам їхнє життя кардинально змінилося. Тепер Марк усміхається, перевертається зі спинки на животик і став дуже активним.

– Це рідкісна хвороба – вроджений свищ пупка. Так буває, коли шлунково-кишковий тракт патологічно поєднується маленьким каналом з пупком, – прокоментував заввідділенням хірургії КНП Міська клінічна дитяча лікарня Микола Хома.

І уточнює, що в лікуванні дитини брали участь майже 40 співробітників лікарні.

Джерело: Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради

Фото: Управління охорони здоров’я Чернівецької міської ради