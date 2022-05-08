Символично, что именно сегодня, 8 мая, в День матери, из Львовского областного клинического перинатального центра благополучно выписалась с сразу двумя новорожденными малютками киевлянка Ирина.

С начала войны в Центре стали мамами более 200 женщин, которые были вынуждены из-за войны покинуть свои дома.

Путь к счастливому материнству у Ирины был не из легких. Начало полномасштабного вторжения, эвакуация во Львов из Киева, который подвергался интенсивным обстрелам. И все это – на довольно большом сроке беременности. И все это – в состоянии сильнейшего стресса.

Как результат, своих двух дочерей женщина родила преждевременно – на 31 неделе беременности.

Детки появились на свет крошечными: 800 г, 33 см и 1850 г, 43 см️.

Прошли сначала отделения анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных. Затем, на втором этапе, отделение выхаживания недоношенных детей.

Медики рассказали на своей странице в Facebook, что девочка, родившаяся с большим весом, была на совместном пребывании с мамой на 11 сутки, та, что поменьше, — на 51 сутки.

— Как свет побеждает тьму, так крохи Виктория и Вероника одержали победу над трудностями, — пишут медики.

И утверждают: любовь и материнство всегда творят чудеса.

Источник: Львовский областной перинатальный центр