Символічно, що саме сьогодні, 8 травня, в День матері, з Львівського обласного клінічного перинатального центру благополучно виписалася з відразу двома новонародженими малятками киянка Ірина.

З початку війни в Центрі стали мамами понад 200 жінок, які були змушені через війну покинути свої домівки.

Шлях до щасливого материнства у Ірини був не з легких. Початок повномасштабного вторгнення, евакуація до Львова з Києва, який піддавався інтенсивним обстрілам. І все це – на досить великому терміні вагітності. І все це – в стані сильного стресу.

Як результат, своїх двох дочок жінка народила передчасно – на 31 тижні вагітності.

Дітки з’явилися на світ крихітними: 800 г, 33 см і 1850 г, 43 см.

Пройшли спочатку відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Потім, на другому етапі, відділенні виходжування недоношених дітей.

Медики розповіли на своїй сторінці в Facebook, що дівчинка, яка народилася з великою вагою, була на спільному перебуванні з мамою на 11 добу, та, що менше, – на 51 добу.

– Як світло перемагає темряву, так крихітки Вікторія і Вероніка здобули перемогу над труднощами, – пишуть медики.

І стверджують: любов і материнство завжди творять дива.

Джерело: Львівський перинатальний центр