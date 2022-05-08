Символічно, що саме сьогодні, 8 травня, в День матері, з Львівського обласного клінічного перинатального центру благополучно виписалася з відразу двома новонародженими малятками киянка Ірина.
З початку війни в Центрі стали мамами понад 200 жінок, які були змушені через війну покинути свої домівки.
Шлях до щасливого материнства у Ірини був не з легких. Початок повномасштабного вторгнення, евакуація до Львова з Києва, який піддавався інтенсивним обстрілам. І все це – на досить великому терміні вагітності. І все це – в стані сильного стресу.
Як результат, своїх двох дочок жінка народила передчасно – на 31 тижні вагітності.
Дітки з’явилися на світ крихітними: 800 г, 33 см і 1850 г, 43 см.
Пройшли спочатку відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Потім, на другому етапі, відділенні виходжування недоношених дітей.
Медики розповіли на своїй сторінці в Facebook, що дівчинка, яка народилася з великою вагою, була на спільному перебуванні з мамою на 11 добу, та, що менше, – на 51 добу.
– Як світло перемагає темряву, так крихітки Вікторія і Вероніка здобули перемогу над труднощами, – пишуть медики.
І стверджують: любов і материнство завжди творять дива.
Джерело: Львівський перинатальний центр