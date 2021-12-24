В Днепропетровской областной больнице имени И.И. Мечникова проведена успешная операция по удалению огромной опухоли головного мозга. Пациентка – многодетная мама из Славянска Донецкой области на момент поступления в клинику была полупарализована и практически ослепла.

Самой главной мечтой Ирины была большая семья. И ей блестяще удалось ее осуществить. У нее — девять детей, старшему из которых – 30 лет, младшему – 17.

Но счастье материнства затмило тяжелое испытание. У женщины практически в одночасье отказали правая рука и правая нога. Она практически перестала видеть.

Поскольку живет в регионе, где идут боевые действия от своевременной помощи большой медицины не могло быть и речи.

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В итоге в больницу Мечникова ее доставили в тяжелейшем состоянии. Обследование на компьютерном томографе выявило гигантскую опухоль с отеком головного мозга.

Опытнейший нейрохирург, профессор Андрей Сирко, отчетливая понимая риски, все же взял ответственность за операцию на себя. Несколько тяжелых часов склонившись над окуляром хирургического микроскопа он методично разделял живую ткань от патологических наростов.

Поздно вечеров вышел к детям, которые с нетерпением ждали известий, и сказал им четыре заветных слова: ваша мама будет жить…

Уже спустя сутки после операции Ирина улыбалась и рассказывала медикам о своем горячем желании увидеть на Рождество мужа и своих деток, вместе с которыми будет молиться за здравие своего спасителя – хирурга Сирко.

Источник: Сергей Рыженко