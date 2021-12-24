У Дніпропетровській обласній лікарні імені І.І. Мечникова проведена успішна операція з видалення величезної пухлини головного мозку. Пацієнтка – багатодітна мама зі Слов’янська Донецької області на момент надходження в клініку була напівпаралізована і практично осліпла.
Найголовнішою мрією Ірини була велика сім’я. І їй блискуче вдалося її здійснити. У неї – дев’ять дітей, старшому з яких – 30 років, молодшому – 17.
Але щастя материнства затьмарило важке випробування. У жінки практично відразу відмовили права рука і права нога. Вона практично перестала бачити.
Оскільки живе в регіоні, де йдуть бойові дії, від своєчасної допомоги великої медицини не могло бути й мови.
У підсумку в лікарню Мечникова її доставили у вкрай важкому стані. Обстеження на комп’ютерному томографі виявило гігантську пухлину з набряком головного мозку.
Досвідчений нейрохірург, професор Андрій Сірко, чітко усвідомлюючи неабиякі ризики, все ж взяв відповідальність за операцію на себе. Кілька важких годин схилившись над окуляром хірургічного мікроскопа він методично відділяв живу тканину від патологічних наростів.
Пізно ввечері вийшов до дітей, які з нетерпінням чекали на звістку, і сказав їм чотири заповітних слова: ваша мама буде жити…
Вже через добу після операції Ірина посміхалася і розповідала медикам про своє гаряче бажання побачити на Різдво чоловіка і своїх діток, разом з якими буде молитися за здоров’я свого спасителя – хірурга Сірка.
Джерело: Сергій Риженко