У Дніпропетровській обласній лікарні імені І.І. Мечникова проведена успішна операція з видалення величезної пухлини головного мозку. Пацієнтка – багатодітна мама зі Слов’янська Донецької області на момент надходження в клініку була напівпаралізована і практично осліпла.

Найголовнішою мрією Ірини була велика сім’я. І їй блискуче вдалося її здійснити. У неї – дев’ять дітей, старшому з яких – 30 років, молодшому – 17.

Але щастя материнства затьмарило важке випробування. У жінки практично відразу відмовили права рука і права нога. Вона практично перестала бачити.

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Оскільки живе в регіоні, де йдуть бойові дії, від своєчасної допомоги великої медицини не могло бути й мови.

У підсумку в лікарню Мечникова її доставили у вкрай важкому стані. Обстеження на комп’ютерному томографі виявило гігантську пухлину з набряком головного мозку.

Досвідчений нейрохірург, професор Андрій Сірко, чітко усвідомлюючи неабиякі ризики, все ж взяв відповідальність за операцію на себе. Кілька важких годин схилившись над окуляром хірургічного мікроскопа він методично відділяв живу тканину від патологічних наростів.

Пізно ввечері вийшов до дітей, які з нетерпінням чекали на звістку, і сказав їм чотири заповітних слова: ваша мама буде жити…

Вже через добу після операції Ірина посміхалася і розповідала медикам про своє гаряче бажання побачити на Різдво чоловіка і своїх діток, разом з якими буде молитися за здоров’я свого спасителя – хірурга Сірка.

Джерело: Сергій Риженко