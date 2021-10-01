Из-за случаев с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса Министерство здравоохранения обратилось к владельцам 15 медучреждений с требованием отстранить от работы их руководителей.

Такие меры будут действовать на время проведения уголовного производства.

— Если следствие выявит, что главный врач учреждения будет непричастным к махинациям, его восстановят в должности, — говорится в сообщении профильного ведомства.

Однако если заведение повторно будет фигурировать в таком деле, Минздрав будет инициировать аннулирование его лицензии.

В таком случае территориальная община будет финансировать учреждение здравоохранения самостоятельно.

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно получить после двух прививок. Его выдает семейный врач.

Однако некоторые украинцы отказываются проходить иммунизацию, однако документ получить хотят. В этом им помогают отдельные врачи, которые подделают справки, вносят ложную информацию в электронные реестры и своими действиями нарушают закон.

С начала этого года уже открыто более 350 уголовных производств по факту подделки документов, якобы подтверждающих вакцинацию.