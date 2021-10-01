Через випадки з підробленням сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу Міністерство охорони здоров’я звернулося до власників 15 медустанов з вимогою відсторонити від роботи їхніх керівників.

Такі заходи діятимуть на час проведення кримінального провадження.

– Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

Однак якщо заклад повторно фігуруватиме у такій справі, МОЗ ініціюватиме анулювання його ліцензії.

У такому разі територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу можна отримати після двох щеплень. Його видає сімейний лікар.

Водночас деякі українці відмовляються проходити імунізацію, однак документ отримати хочуть. У цьому їм допомагають окремі лікарі, які підроблять довідки, вносять хибну інформацію до електронних реєстрів та своїми діями порушують закон.

З початку цього року уже відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підроблення документів, що начебто підтверджують вакцинацію.