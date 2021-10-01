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Через Covid-підробки: МОЗ вимагає відсторонити керівників 15 медзакладів

1 Жовтня 2021, 17:38 Людмила Грубнік
Через Covid-підробки: МОЗ вимагає відсторонити керівників 15 медзакладів
Джерело: Depositphotos

Через випадки з підробленням сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу Міністерство охорони здоров’я звернулося до власників 15 медустанов з вимогою відсторонити від роботи їхніх керівників.

Такі заходи діятимуть на час проведення кримінального провадження.

– Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді, – йдеться у повідомленні профільного відомства.

Однак якщо заклад повторно фігуруватиме у такій справі, МОЗ ініціюватиме анулювання його ліцензії.

У такому разі територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров’я самостійно.

Сертифікат про вакцинацію від коронавірусу можна отримати після двох щеплень. Його видає сімейний лікар.

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Водночас деякі українці відмовляються проходити імунізацію, однак документ отримати хочуть. У цьому їм допомагають окремі лікарі, які підроблять довідки, вносять хибну інформацію до електронних реєстрів та своїми діями порушують закон.

З початку цього року уже відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підроблення документів, що начебто підтверджують вакцинацію.

Джерело
МОЗ
Теги
Covid-сертифікат , Лікарні , МОЗ
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