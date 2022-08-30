Европейский Союз откликнулся на запрос правительства Украины и передал 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты украинцев от возможного радиационного облучения.
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
Отмечается, что 26 августа ЕС получил запрос на таблетки йодида калия от правительства Украины в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС.
— Таблетки йодида калия будут использоваться в ограниченных случаях во избежание вдыхания или проглатывания радиоактивного йода, поглощаемого щитовидной железой, — говорится в сообщении.
При общей стоимости более €500 тыс. основная часть этой помощи будет доставлена Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.
Как отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий.
Источник: Еврокомиссия