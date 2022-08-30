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Из-за радиационной угрозы: ЕС передал Украине 5,5 млн таблеток йодида калия

30 августа 2022, 16:07
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
євросоюз
Источник: Depositphotos

Европейский Союз откликнулся на запрос правительства Украины и передал 5,5 млн таблеток йодида калия для защиты украинцев от возможного радиационного облучения.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Отмечается, что 26 августа ЕС получил запрос на таблетки йодида калия от правительства Украины в качестве превентивной меры безопасности для повышения уровня защиты вокруг Запорожской АЭС.

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— Таблетки йодида калия будут использоваться в ограниченных случаях во избежание вдыхания или проглатывания радиоактивного йода, поглощаемого щитовидной железой, — говорится в сообщении.

При общей стоимости более €500 тыс. основная часть этой помощи будет доставлена Украине из резерва rescEU, размещенного в Германии.

Как отметил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич, никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий.

Источник: Еврокомиссия

Теги
Європейський Союз витік радіації Ліки Радіація
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